Destruyen laboratorio clandestino y 18 áreas de concentración en Sinaloa; reportan afectación millonaria al crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:17:44
Culiacán, Sinaloa, a 25 de septiembre 2025.- Personal de seguridad federal localizó y destruyó un laboratorio clandestino y 18 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de sustancias ilícitas sintéticas, en dos municipios de estado de Sinaloa.

De acuerdo con el informe de acciones relevantes del Gabinete de Seguridad federal, correspondiente al miércoles 24 de septiembre de 2025, la afectación económica al crimen organizado fue de mil 309 millones de pesos.

Asimismo, se detalló que los operativos se llevaron a cabo en Culiacán y Cosalá, justo en los poblados de El Carrizal, Aguapepa, Tachinopa, La Cuesta, La Cañada, Las Parotas, Jotagua, Presa Sanalona, Carboneras, Los Cedritos, San Román y Copaco, San José de las Bocas, Rincón de Ibonia, Portezuelos de Arriba y Agua Caliente.

En el narcolaboratorio y en las áreas de concentración inhabilitadas en Sinaloa se aseguró material diverso para la elaboración de metanfetamina:

  • Siete mil 540 litros y 75 kilos de sustancias químicas.
  • Seis reactores de síntesis orgánica.
  • Dos condensadores.
  • Un destilador.
  • Tres quemadores.
