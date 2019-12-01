Ultiman a un hombre en el interior de su domicilio en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Michoacán, a 25 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Benito Juárez de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior del domicilio ubicado en la esquina de las calles de Febrero y Manuel Alderete y Soria de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Fernando “N” de 45 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.