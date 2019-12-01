Bedolla pide a gabinete consolidar cambios construidos en Michoacán durante su gobierno

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:49:32

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- Nos quedan dos años en que tenemos que consolidar los cambios logrados durante el mandato, pidió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a los miembros de su gabinete.

En el marco de su cuarto informe de gobierno, el titular del Ejecutivo estatal señaló que no se trata únicamente de administrar, sino de transformar de raíz la vida rural, la seguridad como cambio social, democratizar la educación y que ningún joven michoacano tenga que decidir entre la migración o la delincuencia para salir adelante.

También, dijo, se debe defender el agua y los bosques, pues no puede haber justicia si no se defiende el territorio estatal.

Ramírez Bedolla subrayó que en Michoacán "Es Tiempo de Mujeres", por lo que seguirá la visión integradora de derechos, pero también el reconocimiento al trabajo de hombres y mujeres del gabinete, a quienes consideró un gabinete de alto perfil.

Asimismo, recalcó que desde su gobierno se construye pacíficamente, pero radicalmente, un Michoacán distinto, más justo, más libre, más democrático y más inclusivo.

El mandatario reconoció finalmente que gobernar este estado ha sido todo un reto con su alma rebelde, pues Michoacán por si mismo tiene un alma rebelde y que ha gestado las diferentes transformaciones sociales e históricas del país.