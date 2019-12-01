Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca

Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca
29 de Agosto de 2025
Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- Un hombre identificado como Elías R. C., recibió una sentencia condenatoria de 210 años en prisión por su responsabilidad en el homicidio de 13 personas indígenas originarias de la comunidad de Santa María Ecatepec, en el estado de Oaxaca.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 210 años de prisión en contra el señalado, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer el pago de más de 400 mil pesos para cada una de las 13 víctimas indirectas, por concepto del pago de reparación del daño, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE).

De acuerdo con información oficial, e 16 de julio de 2018, el recién sentenciado y otras personas, emboscaron y acribillaron a un grupo de personas que caminaba sobre una vía de terracería, en el paraje conocido como el “Portillo Semilla” del municipio de Santa María Ecatepec del distrito de Yautepec en la región de la Sierra Sur.

Por lo anterior, la FGE, a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales, realizó las investigaciones correspondientes que permitieron detener a Elías R. C., quien posteriormente fue presentado ante las autoridades correspondientes, vinculado a proceso, enjuiciado y finalmente sentenciado, agregó la autoridad estatal.

Noventa Grados
Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca
