Con manifestación pacífica exigen justicia por el asesinato de Eva Almazán

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto del 2025. - Familiares y amigos de la abogada Eva Almazán salieron a las calles a manifestarse de manera pacífica en demanda de justicia por su asesinato, hechos ocurridos durante un asalto el pasado 1 de agosto.

Vestidos de blanco y con veladoras en mano, recorrieron un tramo de la avenida Madero en Morelia y concluyeron su paso frente a Palacio de Gobierno, donde pidieron a la Fiscalía General del Estado dar con los responsables de la muerte de la joven.

En entrevistas, amigos de Eva la recuerdan como una joven convencida de que, desde su función como abogada, lograría ayudar a muchas personas a alcanzar la justicia, la misma que hoy piden para su hija, hermana, amiga y compañera de trabajo.

En un breve pronunciamiento, los asistentes a la marcha también pidieron mejores condiciones de seguridad en Morelia y el estado, y que las muertes en asaltos y las víctimas de diversos delitos no se conviertan solo en una estadística en la Fiscalía General del Estado.

Los manifestantes colocaron veladoras y unas lonas con la imagen del rostro de Eva justo afuera de las puertas de Palacio de Gobierno, lugar donde los morelianos se acercaban para unirse al llamado por la paz en la entidad.