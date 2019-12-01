Con lujo de violencia se roban camioneta en la colonia Cosmos de Morelia, Michoacán

Con lujo de violencia se roban camioneta en la colonia Cosmos de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:39:00
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- A punta de pistola y realizando disparos, fue como varios sujetos se apoderaron de una camioneta de lujo, hechos registrados en la Calzada La Huerta, en la colonia Cosmos.

Al respecto se informó que fue la noche del martes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las afueras de la sucursal de Banamex, ubicada en la lateral de Calzada La Huerta, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con un individuo el cual les indicó que varios sujetos lo habían despojado a punta de pistola de una camioneta Ford Territory.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo en la búsqueda de la unidad, no se dio con la misma, ni con los responsables del hurto.

