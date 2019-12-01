Comerciante atropellado en avenida de La Luz en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 19:23:18

Querétaro, Querétaro, a 9 de agosto de 2025.- La tarde de este sábado, servicios de emergencias se movilizaron a avenida de La Luz y Prolongación Bernardo Quintana, en donde un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo.

Se trataba de un comerciante de 49 años de edad, quien fue sorprendido por un auto Aveo, el cual lo embistió, luego de que el conductor se quedará aparentemente dormido al volante.

Tras la colisión, el responsable huyó del lugar, mientras que en la zona arribaron los servicios de emergencias para los primeros auxilios y traslado del lesionado.

Con las características proporcionadas, policías municipales ubicaron el auto responsable, mismo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad.