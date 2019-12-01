Combate a la extorsión: En mes de julio, 41 de los detenidos se encuentran presuntamente vinculados a células delictivas

Morelia, Michoacán, 10 de agosto del 2025.- Como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, durante el mes de julio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a 41 personas, presuntamente ligadas a grupos delictivos, con ello se mantienen tareas de investigación e inteligencia, así como acciones para disuadir delitos en contra del sector empresarial, como el citrícola y el aguacatero.

Sobre el particular se informó que la SSP a través de la Guardia Civil y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) han combatido este delito y sus principales formas de operación. El acompañamiento permanente durante los procesos agroindustriales y otras labores han inhibido la comisión de ilícitos contra el sector.

Esto, mediante el trabajo coordinado con las Fiscalías General del Estado (FGE) y la República (FGR) para la cumplimentación de órdenes de aprehensión que han permitido detener objetivos delincuencias y el desmantelamiento de laboratorios para la fabricación de narcóticos.

La estrategia nacional es clave en Michoacán para el combate a la extorsión. La SSP trabaja para mantener el libre desarrollo económico y comercial en la entidad. Tu denuncia es importante, hazlo de manera anónima al 089, disponible las 24 horas del día.