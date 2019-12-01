Comando ataca a tiros negocio en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:20:03

Uruapan, Michoacán, a 25 de septiembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos registrado en un negocio ubicado en la colonia San Francisco, de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Plutarco Elías Calles de la referida colonia, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron con daños ocasionados por proyectil de arma de fuego el negocio denominado La Nueva Grecia.

Asimismo se localizaron varios casquillos percutidos en la zona; hechos anteriores que ya son investigados.