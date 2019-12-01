Comando armado roba camioneta a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán

Comando armado roba camioneta a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:18:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 18 de septiembre 2025.- Un comando armado despojó de una camioneta de la marca Nissan a dos elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encontraban fuera de servicio, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, varios civiles armados con rifles de alto calibre interceptaron a los agentes federales cuando circulaban sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del poblado de Laguna de Canachi y los obligaron a descender del vehículo particular.

Por lo anterior, ambos guardias nacionales, una de ellas de sexo femenino, quedaron varados a un lado de la vialidad hasta que llegaron a ayudarlos.

Debido al robo, personal de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), implementó un operativo en busca de las personas armadas para recuperar la unidad; sin embargo, al corte de esta edición no lograron dar con su paradero o el de la unidad hurtada.  

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
Más información de la categoria
EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos
Comentarios