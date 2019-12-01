Comando armado roba camioneta a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:18:06

Culiacán, Sinaloa, a 18 de septiembre 2025.- Un comando armado despojó de una camioneta de la marca Nissan a dos elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encontraban fuera de servicio, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, varios civiles armados con rifles de alto calibre interceptaron a los agentes federales cuando circulaban sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del poblado de Laguna de Canachi y los obligaron a descender del vehículo particular.

Por lo anterior, ambos guardias nacionales, una de ellas de sexo femenino, quedaron varados a un lado de la vialidad hasta que llegaron a ayudarlos.

Debido al robo, personal de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), implementó un operativo en busca de las personas armadas para recuperar la unidad; sin embargo, al corte de esta edición no lograron dar con su paradero o el de la unidad hurtada.