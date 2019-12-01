Comando armado irrumpe en rancho, priva de la libertad a dos hombres en Aguascalientes y los abandona sin vida en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:56:18

Aguascalientes/Zacatecas, 15 de abril del 2026.- Dos hombres que fueron privados de la libertad por un grupo armado en un rancho de Villa Juárez, municipio de Asientos, Aguascalientes, fueron localizados horas después sin vida en territorio de Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar cuando sujetos armados irrumpieron en el inmueble y se llevaron por la fuerza a las víctimas a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Horas más tarde, alrededor de las 9:00 de la mañana del domingo, autoridades recibieron el reporte de dos cuerpos abandonados en la comunidad Ojo de Agua de la Palma, en el municipio de Pinos, cerca de la colonia Miguel Hidalgo.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que las víctimas presentaban impactos de arma de fuego, heridas provocadas con arma blanca y signos de violencia.

Uno de los fallecidos fue identificado como Javier Brizuela, de entre 30 y 35 años, mientras que el segundo permanece en calidad de desconocido.

Habitantes de la zona señalaron que las víctimas habían sido privadas de la libertad durante la noche y que no se tuvo información de su paradero hasta el hallazgo de los cuerpos.

La zona fue acordonada por policías municipales, mientras peritos de la Fiscalía de Zacatecas realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.