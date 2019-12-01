Hallan con vida a influencer Nicholette tras sufrir "levantón" en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 08:23:58

Culiacán, Sinaloa, 25 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización con vida de la influencer Nicholette, quien había sido reportada como desaparecida tras un presunto levantón ocurrido en el sector Isla Musala, al norte de la capital sinaloense.

De acuerdo con la información oficial, la tarde del martes 20 de enero se reportó la privación ilegal de la libertad de la creadora de contenido, conocida en redes sociales como “La Muchacha del Salado”, luego de que fuera interceptada por hombres desconocidos.

Durante las primeras horas posteriores al reporte, las autoridades estatales no emitieron información oficial sobre el caso. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente muestra el momento del secuestro.

En la grabación, que se viralizó rápidamente, se observa a una mujer siendo sometida por al menos dos hombres, quienes la suben por la fuerza a un vehículo.

Posteriormente, se confirmó que el video sí corresponde a la privación de la libertad de Nicholette, ya que coincide con la vestimenta descrita en la ficha de búsqueda: blusa color morado, pantalón negro, huaraches y un moño color negro, mismos elementos visibles en las imágenes difundidas.

La preocupación por la integridad de la joven aumentó luego de que, tras su desaparición, se difundiera otro video en el que aparece hablando sobre el conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, lo que generó diversas opiniones en la discusión pública, una vez que se le acusó de apoyar a una célula delictiva de manera abierta.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias de su localización, ni sobre si hay personas detenidas en relación con el caso.

Tampoco se ha informado sobre su estado de salud o si rendirá declaración formal.

