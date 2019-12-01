Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales

Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 20:52:55
Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- En una acción realizada por la Procuraduría de Porotección al Ambiente (PROAM) y la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, se inspeccionó una recicladora de PET ubicada en el fraccionamiento Rincón del Tarasco, ubicada al poniente de Morelia.

Sobre el particular se informó que durante la diligencia se verificó la documentación necesaria para el funcionamiento legal del establecimiento, misma que no se encontraba en regla.

Por ello, la PROAM procedió a la clausura del inmueble, colocando los sellos correspondientes, mientras que la Fiscalía acompañó la acción para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Noventa Grados
