Ciclista pierde la vida atropellado en calzada Los Arcos, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 11:22:03
Querétaro, Querétaro, a 30 de agosto 2025.- Un ciclista de aproximadamente 40 años de edad, perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de transporte de El Marqués, en calzada de Los Arcos.

El accidente ocurrió en dirección al Centro de la capital queretana, luego de que ambos se encontraran en la intersección de Bernardo Quintana y los Arcos.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, únicamente confirmaron la muerte de la persona.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes, y esperaron el arribo de periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

