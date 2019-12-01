Choque-volcadura en la carretera Morelia-Salamanca en las inmediaciones de la colonia Santa Fe, deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 18:13:20

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- Un saldo de tres personas lesionadas fue el que dejó el choque-volcadora de un vehículo compacto y un camión de carga, hechos registrados en la carretera Morelia-Salamanca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia SantaFe se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban lesionadas, entre ellos dos menores, los cuales fueron llevados a un hospital.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.