Choque vehicular en Huetamo, Michoacán, deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 10:48:44

Huetamo, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Un saldo de una persona herida y daños materiales, fue el que dejó el choque frontal entre dos automóviles, hechos registrados en la carretera Huetamo-Altamira.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de el restaurante El Dorado, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito, se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.