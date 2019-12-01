Choque armado entre militares y civiles deja al menos 6 muertos en Ciudad Mante, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:27:52

Ciudad Mante, Tamaulipas, a 8 de octubre 2025.- Un total de seis personas perdieron la vida en un enfrentamiento en el que se vieron inmersos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y civiles armados.

De acuerdo con los primeros reportes, en incidente vehicular se desarrolló sobre la carretera Ciudad Mante-Tampico, cuando los militares circulaban en tres unidades oficiales.

En un momento determinado, una camioneta particular intentó embestir uno de los vehículos del Ejército, por lo que los elementos castrenses abrieron fuego.

En la refriega murieron cinco de los atacantes, mientras que tres más fueron trasladadas al Hospital General Carlos Canseco de Tampico.

Uno de los heridos falleció en el traslado al nosocomio.

Cabe mencionar que los militares implicados en los hechos fueron relevados de sus tareas y presentados ante la FGR en Tampico.