Choca motociclista contra patrulla en la Avenida Michoacán de Morelia

Choca motociclista contra patrulla en la Avenida Michoacán de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:17:21
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Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2026.- Luego de que un motociclista resultara herido al se impactado por una patrulla de la Guardia Civil, la SSP se manifestó y aseguró que habría sido el motorista, quien está fuera de peligro, el que cortó circulación a la patrulla cuando esta formaba parte de un convoy; hechos registrados en la avenida Michoacán.

Al respecto se informó fue este lunes que un convoy de la Guardia Civil circulaba sobre la avenida Michoacán.

En un momento determinado un motociclista realizó una osada maniobra, cortando la circulación de la unidad oficial.

Lo anterior ocasionó que la patrulla golpeara la moto y su conductor terminara en las aguas del Río, de inmediato fue auxiliado y se informó que está fuera de peligro.

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