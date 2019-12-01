Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:54:44
Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- Las cuatro personas detenidas por la desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, pertenecen a una célula ligada al grupo criminal dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal reveló que, muy probablemente, las víctimas fueron confundidas con miembros de “La Mayiza”, por lo que fueron raptadas.

"Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto", aseguró el secretario García Harfuch.

Además, el titular de la SSPC, recordó que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) localizó diez cuerpos dentro de una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, e identificó a cinco de los mineros.

Noventa Grados
