Embajador de EU cuestiona avances de productos chinos en el mercado mexicano

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2026.- Las diferencias entre Estados Unidos y China por su presencia económica en México volvieron a quedar expuestas luego de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, cuestionara el crecimiento de las importaciones procedentes del país asiático, al considerar que sus productos de bajo costo están ganando terreno en el mercado nacional.

El señalamiento fue difundido por el diplomático a través de una infografía publicada en su cuenta de X, en la que destacó la importancia del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Según los datos que presentó, 83 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, con un valor de 551 mil millones de dólares.

En contraste, indicó que las ventas de productos mexicanos hacia China representan apenas 2 por ciento, equivalentes a aproximadamente 10 mil millones de dólares. Sin embargo, la publicación no especificó el periodo al que corresponden las cifras.

La postura de Johnson provocó una respuesta de la representación diplomática china en México, que cuestionó la manera en que Washington caracteriza el intercambio comercial entre ambos países. A través de sus redes sociales, respondió a la acusación de una supuesta inundación de mercancías y defendió que los productos chinos ofrecen calidad y precios competitivos, además de representar mayores opciones de compra para los consumidores mexicanos.

El intercambio de declaraciones ocurre en un momento particularmente relevante para la relación entre las tres naciones, debido al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, donde participará en la 33 Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo Xi Jinping.

La confrontación diplomática tampoco es nueva. A finales de octubre, Pekín manifestó su inconformidad por declaraciones de Johnson, quien aseguró que a China le beneficiaría que México enfrentara condiciones de inestabilidad e inseguridad en su frontera sur. En aquella ocasión, la embajada china rechazó los comentarios y acusó al representante estadounidense de intentar perjudicar los vínculos entre ambos países.

En su respuesta, la representación asiática también señaló a Estados Unidos por su responsabilidad en problemáticas como el tráfico ilegal de armas y la demanda de drogas, al considerar que ambos fenómenos contribuyen a la violencia que enfrenta México.

La disputa refleja la competencia económica y política entre Washington y Pekín por mantener y ampliar su influencia en territorio mexicano. Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones nacionales, China ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales de México, con un intercambio superior a los 140 mil millones de dólares durante el año pasado.