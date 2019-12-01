Cateos, detenciones y aseguramientos se registran en diversos estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:18:26

Jueves 7 de agosto de 2025.- Autoridades federales y estatales realizaron operativos en distintos puntos del país que derivaron en cateos, detenciones y aseguramientos de armas, drogas, vehículos y combustible robado. Aquí un resumen de los hechos más relevantes.

Baja California

En Tijuana se llevaron a cabo dos operativos:

En el primero, cinco personas fueron detenidas tras cateos en dos inmuebles. Se aseguraron cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, así como marihuana y metanfetamina. El valor de la droga se estima en 137 mil 500 pesos.

En el segundo operativo, se encontró un kilo de fentanilo, 250 gramos de metanfetamina, cargadores, 125 cartuchos y dos vehículos. La droga decomisada fue valuada en 7.5 millones de pesos.

Ciudad de México

En la alcaldía Tlalpan, once personas fueron detenidas por presuntos vínculos con un grupo criminal. Se incautaron un arma corta, cartuchos, un kilo de marihuana, un chaleco táctico y un vehículo.

Nuevo León

En Galeana, las autoridades localizaron tres vehículos y aseguraron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, además de 22 chalecos tácticos y ocho cascos balísticos.

Quintana Roo

En Benito Juárez, un cateo en un inmueble dejó como resultado la detención de dos personas y el aseguramiento de 171 kilos de marihuana, 1.7 kilos de metanfetamina y 96 cartuchos para vapeadores con sustancias ilícitas. El valor estimado de la droga asciende a un millón de pesos.

Sinaloa

En Concordia:

En el poblado La Venada fue localizado un vehículo robado con 12 cargadores y 1,698 cartuchos.

En El Palmito, se ubicó un campamento clandestino donde se aseguraron 19 cargadores y 2,380 cartuchos.

En Culiacán, localidad de Vinoramas:

Se desmanteló un laboratorio clandestino para fabricar drogas sintéticas. Se aseguraron un reactor químico, 500 litros de alcohol etílico, 300 de acetona y 250 kilos de sosa cáustica. La afectación económica estimada al crimen organizado es de 413 millones de pesos.

También en Vinoramas, se encontraron 750 litros de sustancias químicas. El valor de esta incautación asciende a 15 millones de pesos.

Sonora

En Atil, dos vehículos robados fueron localizados. También se aseguraron 15.7 kilos de metanfetamina, con un valor estimado de 4.2 millones de pesos.

Combate al robo de combustible