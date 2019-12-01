Cateo en Parácuaro, Michoacán destapa vehículos con blindaje improvisado; aseguran dos unidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 11:05:33

Parácuaro, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un operativo interinstitucional en el municipio de Parácuaro permitió el aseguramiento de dos vehículos con blindaje improvisado, durante un cateo realizado en un inmueble de la localidad de El Varal.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, así como elementos de Defensa y Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de vehículos modificados con este tipo de protección.

Durante la intervención fueron localizadas una camioneta RAM 3500 modelo 2010 y una Ford F-150 modelo 2011, ambas sin placas de circulación y con adaptaciones de blindaje realizadas de manera irregular.

Las unidades fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas para inhibir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en la región.