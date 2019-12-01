Aprehenden a presunta responsable de extorsiornar a organizadora de eventos, Álvaro Obregón, Michoacán

Álvaro Obregón, Michoacán, a 18 de marzo 2026.- Como resultado de tareas de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, permitieron la detención de una mujer presunta responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una organizadora de eventos, en el municipio de Álvaro Obregòn.

Sobre el practicar se informó que Nancy “N” fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión, al existir datos de prueba de su posible relación en hechos registrados entre el 21 de julio y el 10 de agosto de 2025, cuando la víctima recibió diversos mensajes de amenaza mediante los cuales le exigían la cantidad de importante suma de dinero, bajo advertencia de atentar contra su familia en caso de no realizar el pago.

De acuerdo con las investigaciones, el 21 de julio de 2025, el hijo de la agraviada, recibió un mensaje en el que lo amenazaban y le indicaban que solicitara a su madre, quien reside en los Estados Unidos de Norteamérica, que respondiera los mensajes que había recibido. Al revisar la situación, se estableció que la víctima había sido contactada desde diversas líneas telefónicas para exigirle el pago antes mencionado.

Derivado de los actos de investigación, se logró establecer la posible participación de la investigada, toda vez que el equipo telefónico que utilizaba con su línea personal también operaba con las líneas desde las cuales se realizaban las amenazas.

Una vez reunidos los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó ante el órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, misma que fue concedida y posteriormente cumplimentada por personal de la institución.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que será la encargada de resolver su situación jurídica conforme a derecho.