Carol, un menor de 11 años, fue ultimado tras abrir la puerta de su casa en León, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 22:25:54
León, Guanajuato, a 1 de septiembre de 2025.- Carol “N”, un niño de apenas 11 años, se encontraba dentro de su domicilio la tarde del sábado cuando, de manera repentina, tocaron a la puerta. Al acudir para abrir el portón, fue sorprendido por sujetos armados que dispararon en su contra, arrebatándole la vida y dejando un profundo dolor en su familia y vecinos de la colonia Deportiva II.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió sobre la calle Medias Blancas de Chicago, cuando varios hombres vestidos de negro llegaron hasta la vivienda del menor. Al momento en que Carol atendió el llamado, los agresores le dispararon de manera directa, provocándole múltiples heridas de gravedad.

Los vecinos, alarmados por las detonaciones, solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911, lo que derivó en la rápida movilización de elementos de seguridad y paramédicos. Al revisar al menor, confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. Sin embargo, horas más tarde perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El asesinato del pequeño ha causado consternación en la colonia, donde habitantes exigen justicia y mayor seguridad. Hasta el momento no se ha reportado la detención de los responsables, aunque la Fiscalía señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes para dar con ellos.

Noventa Grados
