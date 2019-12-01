Capturan en Guerrero a uno de los más buscados por Estados Unidos

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2025.– En un operativo conjunto de autoridades federales, fue detenido en Guerrero un hombre identificado como Gabriel “N”, quien cuenta con orden de extradición y es considerado uno de los más buscados por las autoridades de Estados Unidos.

La acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con información derivada de la cooperación internacional, Gabriel “N” se desplazaba en la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec. Además de los señalamientos en su contra por parte del gobierno estadounidense, se le relaciona con delitos de feminicidio, robo y disposición indebida de recursos o valores de clientes de instituciones bancarias.

Al ser ubicado por los agentes de seguridad, se le marcó el alto, se corroboró su identidad y fue asegurado. Tras ser detenido, se le leyeron sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.