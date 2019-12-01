Caen tres presuntos generadores de violencia en Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 12:57:26

Villagrán, Guanajuato, a 23 de octubre 2025.– En un operativo realizado en la comunidad de Santa Rosa de Lima, autoridades estatales detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula generadora de violencia, como resultado de acciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad y Paz y la Fiscalía General del Estado.

El titular de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, informó a través de sus redes sociales sobre la detención, destacando que se trata de un trabajo derivado de labores de investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional.

Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, más de dos mil cartuchos, chalecos tácticos, cascos, ponchallantas, droga y varios vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

González Martínez subrayó que la acción no fue fortuita, sino el resultado de una estrategia sostenida enfocada en debilitar a los grupos delictivos que operan en la región Laja–Bajío.

> “Seguiremos actuando con estrategia, profesionalismo y respeto al debido proceso, para que la seguridad y la justicia sean una realidad permanente en Guanajuato”, afirmó el funcionario estatal.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el nivel de participación de los detenidos en diversos hechos delictivos ocurridos en la zona.