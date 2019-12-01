Capacita la FGE a Concejo Comunal de Chapa Nuevo, en Salvador Escalante, Michoacán

Capacita la FGE a Concejo Comunal de Chapa Nuevo, en Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:17:02
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Salvador Escalante, Michoacán, a 13 de abril 2026.- Autoridades de la Fiscal General del Estado de Michoacán, llevaron a cabo la capacitación “Legalidad en la Actuación Policial”, dirigida al personal del Concejo Comunal de Chapa Nuevo, en este municipio.

Sobre el particular se informó que dicha actividad se desarrolló en la localidad de Santa Clara del Cobre, donde las y los integrantes del Concejo Comunal participaron en este proceso formativo enfocado en el fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio de sus funciones, con apego al marco jurídico y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Durante la capacitación se brindaron herramientas teóricas y prácticas orientadas a la correcta aplicación de leyes, reglamentos y protocolos, con el propósito de garantizar intervenciones legales, prevenir abusos de autoridad y promover un servicio público transparente, ético y profesional.

La jornada académica, impartida por el Mtro. José Antonio Arellano Molina, Director de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, y el Dr. Agustín Salgado García, Subdirector de Servicio Profesional de Carrera, tendrá una duración de ocho días, en los que estarán compartiendo conocimientos especializados para fortalecer el desempeño institucional.

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