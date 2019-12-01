Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:45:37

Tepetlixpa, Mex., a 2 de septiembre de 2025.— Un helicóptero cayó este martes en terrenos agrestes del municipio de Tepetlixpa, en la franja limítrofe con Juchitepec y el estado de Morelos, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con autoridades municipales, la aeronave se precipitó en una zona de difícil acceso, lo que complicó el arribo de los equipos de rescate. Los primeros informes confirmaron que los tripulantes perdieron la vida en el lugar del siniestro.

El presidente municipal de Tepetlixpa detalló que elementos de Protección Civil, policía estatal y personal del Ejército resguardaron el perímetro para evitar el ingreso de civiles, mientras brigadas de Morelos se sumaron a las labores de apoyo.

Misterio sobre la aeronave

Hasta este momento no se ha revelado la matrícula ni la institución a la que pertenecía el helicóptero. Trascendió de forma extraoficial que podría tratarse de una aeronave de uso oficial, presuntamente identificada por su color verde, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Testigos de comunidades aledañas relataron que un estruendo estremeció la zona instantes antes de la caída, lo que provocó alarma entre los habitantes y la llegada de decenas de curiosos al área.