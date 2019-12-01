Caos en Aeropuerto de Guadalajara; reportan ingreso de sujetos armados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 12:31:52

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero del 2026.- Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que se reportara la presencia de sujetos armados en el interior de la terminal, en medio de la activación del Código Rojo en Jalisco.

Los hechos se registran tras los episodios violentos ocurridos en distintas regiones del estado, donde se han reportado enfrentamientos y bloqueos carreteros.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa a pasajeros corriendo dentro del aeropuerto para ponerse a salvo, mientras otros buscan resguardo ante la incertidumbre generada por la movilización de seguridad.

La situación se da en el contexto de los operativos desplegados por fuerzas estatales y federales tras la jornada violenta que ha afectado diversos puntos de la entidad.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un informe oficial detallado sobre lo ocurrido en la terminal aérea.