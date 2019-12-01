Campamento criminal desmantelado en Guerrero estaría ligado a hermano de Emma Coronel; es parte de un grupo delictivo sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:43:01

Petatlán, Guerrero, 15 de enero del 2026.- Autoridades federales tronaron en Guerrero un presunto campamento criminal utilizado para la producción de drogas sintéticas, mismo que estaría ligado al hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Tras las investigaciones, se localizó una bodega con precursores químicos y un campamento para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Petatlán.

Al interior de la bodega se hallaron alrededor de 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, mismos que fueron aseguradas.

En el campamento criminal o bien, narco laboratorio, se localizaron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Horas después trascendió la versión de que el sitio está vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Dicho sujeto es señalado como miembro activo de Los Chapitos, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.