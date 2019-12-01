Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 19:41:37

Xalapa, Veracruz, a 1 de septiembre de 2025.- Tras realizar la Secretaría de Seguridad Pública revisiones en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en el estado de Veracruz, al menos se han cambiado a 5 directores.

Alfonso Reyes, titular de la dependencia, dio a conocer que todos los penales han sido revisados, y en ellos han encontrado que los reclusos tenían armas blancas, así como teléfonos celulares.

“Hemos cambiado mandos, ya se terminó de revisar todos los penales, por lo menos una vez se han revisado todos los penales del estado, (…) se encontraron algunas ‘puntas’ cosas por el estilo”, informó.

Asimismo, indicó que continuarán los cambios entre los directivos de los centros de detención.

Además hay la planeación de dos ceresos más en el estado.

Cabe resaltar que fue el pasado 2 agosto, cuando se registró un motín en el penal de Tuxpan, que dejó el saldo de 10 personas fallecidas y 10 heridos, y los presos mencionaron que un grupo de la delincuencia organizada es quien controla el lugar.