Caen tres presuntos implicados en homicidio de Mario Manchuca, ultimado en Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 09:27:47

Ciudad de México, a 9 de agosto 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a tres sujetos señalados como los autores materiales del homicidio de Mario Machuca Sánchez, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana Roo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), detalló que los tres hombres fueron identificados como Ángel Yair Sánchez Ordaz de 21 años, Arnulfo Espíndola Mercado, alias “El Nunfo”, de 34 años, y Guillermo Nieto Martínez de 47 años.

Asimismo, informó que todos ellos fueron ubicados y detenidos en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De igual forma se dio a conocer que, una vez que la Policía capitalina les dio alcance y los requirió, se les localizaron un total de nueve bolsas con una sustancia con características de la mariguana.

Los tres sospechosos fueron presentados ante las autoridades correspondientes quienes determinarán su situación legal en el caso del asesinato de Manchuca Sánchez.