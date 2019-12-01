Caen tres mujeres en Sinaloa, en posesión de armas largas y municiones

Caen tres mujeres en Sinaloa, en posesión de armas largas y municiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:51:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 8 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal capturó a tres mujeres en posesión de dos rifles de asalto automáticos, 12 cargadores abastecidos, 350 cartuchos útiles y cinco celulares en Culiacán, Sinaloa.

Se dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia por el sector Barrancos de la capital del estado, elementos del Ejército mexicano, detuvieron en un punto de inspección móvil a las ocupantes de un vehículo para una revisión de rutina, en la que descubrieron que estas transportaban dos armas AK-47, cargadores, tres bolsas de mano, monederos y cinco celulares.

Las mujeres señaladas y los objetos asegurados fueron puestas a disposición del ministerio público federal para que continúe con las investigaciones de ley.

Por otra parte, en la comunidad de Bellavista, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal detectaron que una persona del sexo masculino circulaba en una motocicleta sin placas de circulación por lo que le dieron seguimiento, por lo que este al notar que lo seguían, abandonó la unidad y escapó. Los agentes estatales aseguraron el vehículo y descubrieron que contaba con reporte de robo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la Siglo XXI deja tres heridos
Aprehenden a presunto violador una niña de 11 años en La Piedad, Michoacán
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
En riña ultiman a una persona en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Subasta de bienes del Indep recauda más de 40 millones de pesos
Comentarios