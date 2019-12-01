Caen tres mujeres en Sinaloa, en posesión de armas largas y municiones

Culiacán, Sinaloa, a 8 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal capturó a tres mujeres en posesión de dos rifles de asalto automáticos, 12 cargadores abastecidos, 350 cartuchos útiles y cinco celulares en Culiacán, Sinaloa.

Se dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia por el sector Barrancos de la capital del estado, elementos del Ejército mexicano, detuvieron en un punto de inspección móvil a las ocupantes de un vehículo para una revisión de rutina, en la que descubrieron que estas transportaban dos armas AK-47, cargadores, tres bolsas de mano, monederos y cinco celulares.

Las mujeres señaladas y los objetos asegurados fueron puestas a disposición del ministerio público federal para que continúe con las investigaciones de ley.

Por otra parte, en la comunidad de Bellavista, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal detectaron que una persona del sexo masculino circulaba en una motocicleta sin placas de circulación por lo que le dieron seguimiento, por lo que este al notar que lo seguían, abandonó la unidad y escapó. Los agentes estatales aseguraron el vehículo y descubrieron que contaba con reporte de robo.