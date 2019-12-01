Caen dos miembros de “La Unión Tepito”; se les acusa de controlar estacionamientos de la vía pública y venta de sustancias ilícitas 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que, se hizo la detención de dos integrantes de “La Unión Tepito”, luego de realizar un par de cateos, los detenidos fueron identificados como Nelly del Carmen “N”, de 41 años de edad e Irving Javier “N”, alias “Pilo”, de 35 años de edad, señalados por narcomenudeo, y por “controlar” distintos estacionamientos en vía pública, en distintas colonias de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

“Resultado de trabajos de investigación, en seguimiento a la detención del líder de una célula delictiva, personal de la @SSC _CDMX con apoyo de la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GobiernoMX, ejecutaron dos órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx y @A_VCarranza.”, indicó Pablo Vázquez, jefe de la policía de la CDMX, vía redes sociales.

Fuentes oficiales informaron que, el primer cateo se realizó en la alcaldía Venustiano Carranza, calle Siberia, colonia Pensador Mexicano, ahí, fue donde detuvieron a Nelly del Carmen “N”, asegurando un celular, 563 dosis de posible cocaína y 200 gramos de marihuana. El segundo cateo fue realizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle Pasaje Allende, colonia Centro, ahí, fue donde se detuvo a Irving Javier “N”, donde se aseguró un celular, una báscula gramera y 467 dosis de cocaína.

Tras ejecutarse los dos cateos y realizar las dos detenciones, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los efectos de la ley, además, los inmuebles en los que se dieron con ellos y aseguraron lo ya mencionado, quedaron bajo resguardo policial y sellados, asegurando que las intervenciones se llevaron a cabo sin uso de violencia y siguiendo fielmente el protocolo que establece la ley, respetando los derechos humanos.

“De acuerdo con un cruce de información se supo que ambos detenidos, al parecer, se encuentran relacionados con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, homicidios, entre otros delitos que opera principalmente en las zonas centro y norte de la ciudad de México. Asimismo, el pasado 5 de julio se detuvo a un hombre, posiblemente líder de dicha célula delictiva”, indicó la SSC.