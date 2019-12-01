Caen 5 custodios en Morelos; intentaron entrar a penal con estupefacientes y celulares

Caen 5 custodios en Morelos; intentaron entrar a penal con estupefacientes y celulares
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:59:32
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Xochitepec, Morelos, a 15 de abril 2026.- La Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos (SSE), informó sobre la detención de cinco custodios del penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, que intentaron ingresar a la prisión con estupefacientes y celulares.

A través de un comunicado, la autoridad indicó que la inspección se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en donde se contó con la presencia de la Dirección de Asuntos Internos y de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.

Los elementos detenidos fueron identificados como Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Jesús “N”.

De acuerdo con el comunicado de la SSE Morelos, a los sospechosos se les encontró lo siguiente:

  • Un total de 110 chips de telefonía celular y 4 equipos telefónicos.
  • Accesorios, cargadores y herramientas de reparación para celulares.
  • Un kilo de una sustancia con características de la droga conocida como “cristal”.
  • Tres cuchillos tácticos.
  • Dos botellas de bebidas alcohólicas.

Los cinco custodios y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cuernavaca.

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