Caen 4 presuntos miembros de célula delincuencial en Iztacalco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:47:02

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), informó sobre la detención de cuatro presuntos miembros de una célula delictiva dedicada a la producción, distribución y venta de estupefacientes en la capital.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos fueron identificados como Marco Antonio “N”, alias "Citlali" o "La Pancha", de 40 años de edad; Luis Eduardo “N”, alias "Topo", de 34 años; Juan Gabriel “N” de 50 años y María Dolores “N” de 45 años, todos supuestos integrantes de “Los Tanzanios”.

Además, la Policía capitalina indicó que "Citlali" o "La Pancha”, persona trans, es la principal operadora de narcomenudeo, "Topo" elaboraba las drogas y Juan Gabriel “N” así como María Dolores “N” estaban dedicados al halconeo y narcomenudeo.

Se detalló que las detenciones se llevaron a cabo en operativos simultáneos en dos inmuebles ubicados en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, en donde también aseguraron 400 dosis de metanfetamina, 100 de cocaína y 195 de marihuana.

Se dio a conocer que en los cateos participó personal de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional.