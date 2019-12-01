Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:47:07

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a tres presuntos extorsionadores del propietario de un negocio ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con información oficial, agentes capitalinos que patrullaban por calles de la colonia Consejo Agrarista fueron requeridos por el dueño de una casa de materiales, quien refirió que tres sujetos llegaron a su negocio y le exigieron dinero a cambio de no lastimarlo y causar daños al establecimiento.

Por lo anterior, los policías comenzaron la búsqueda de los presuntos delincuentes, que se trasladaban en una camioneta gris, la cual fue encontrada sobre el Eje 5 Sur Leyes de Reforma y la calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto.

Al detenerlos, los uniformados les aplicaron una revisión de rutina en la que les aseguraron una cangurera con el dinero que el comerciante dijo haber entregado momentos antes.

Los tres sujetos, de 50, 24 y 23 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público para definir su situación jurídica.