Caen 3 presuntos extorsionadores de comerciantes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 14:51:07

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a tres hombres señalados como presuntos extorsionadores de comerciantes de la capital.

Los sospechosos fueron identificados como Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”.

De acuerdo con un comunicado oficial, durante el operativo, los agentes aseguraron dinero en efectivo que presuntamente habría sido obtenido mediante esta actividad ilícita.

Además, las autoridades indicaron que los implicados presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera principalmente en la zona Centro de la CDMX.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que continuará con las indagatorias correspondientes.