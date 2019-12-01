Normalistas actúan con la consigna de desestabilizar la educación en Michoacán: IEMSySEM

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 16:12:25

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, declaró que las recientes acciones de los normalistas demuestran que actúan con la consigna de desestabilizar la educación en Michoacán.

La titular del IEMSySEM indicó que, este viernes, un grupo de normalistas se presentó en el instituto para exigir el regreso a las plazas automáticas.

Apuntó que, desde la aplicación del examen de ingreso a normales, se les entregó una circular donde se les informaba que en Michoacán no hay plazas automáticas y que todo está sujeto a un concurso.

Sosa Olmedo también señaló que los normalistas bloquearon la Avenida Lázaro Cárdenas y dañaron un camión de la compañía DHL, lo que demuestra su intención de generar caos y malestar en la sociedad.

La directora afirmó que el gobierno estatal está trabajando para poner orden en el sistema educativo y garantizar que los mejores maestros y maestras sean seleccionados para educar a los niños y niñas de Michoacán.

En relación con los actos desarrollados durante las protestas del 15 y 16 de octubre por parte de los normalistas de Tiripetío y Cherán, donde rompieron cristales de negocios y vandalizaron vehículos, uno de ellos al cual quemaron, Sosa Olmedo dijo que "hay alumnos que se dejan manipular... y quieren seguir la línea de acciones indebidas", apuntó Mariana Sosa Olmedo.