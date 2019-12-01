Cae presunto líder criminal en Sinaloa junto a tres cómplices; viajaban en autos de lujo armados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 09:45:03

Los Mochis, Sinaloa, 11 de agosto del 2025.- Cuatro hombres fueron detenidos en Los Mochis, Sinaloa, entre ellos un presunto jefe operativo de un grupo delictivo con presencia en la región.

La detención ocurrió en la colonia Loma Dorada, luego de que autoridades identificaran dos vehículos de lujo en los que viajaban hombres armados.

Al marcarles el alto, los conductores intentaron escapar, lo que provocó una breve persecución que terminó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

En la revisión, se aseguraron cuatro rifles de asalto, cartuchos, cargadores, un paquete con cocaína y uno de los vehículos, que tenía reporte de robo. Entre los arrestados se encuentra Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal "Los Mayos".

Los detenidos, de entre 28 y 48 años, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con indagatorias, estarían ligados a actividades como narcotráfico, lavado de dinero y homicidios contra organizaciones rivales.