Cae presunto líder criminal en Sinaloa junto a tres cómplices; viajaban en autos de lujo armados

Cae presunto líder criminal en Sinaloa junto a tres cómplices; viajaban en autos de lujo armados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 09:45:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Mochis, Sinaloa, 11 de agosto del 2025.- Cuatro hombres fueron detenidos en Los Mochis, Sinaloa, entre ellos un presunto jefe operativo de un grupo delictivo con presencia en la región.

La detención ocurrió en la colonia Loma Dorada, luego de que autoridades identificaran dos vehículos de lujo en los que viajaban hombres armados.

Al marcarles el alto, los conductores intentaron escapar, lo que provocó una breve persecución que terminó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

En la revisión, se aseguraron cuatro rifles de asalto, cartuchos, cargadores, un paquete con cocaína y uno de los vehículos, que tenía reporte de robo. Entre los arrestados se encuentra Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, señalado como uno de los principales operadores del grupo criminal "Los Mayos".

Los detenidos, de entre 28 y 48 años, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con indagatorias, estarían ligados a actividades como narcotráfico, lavado de dinero y homicidios contra organizaciones rivales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos
Dictan auto de formal prisión contra presunto responsable del homicidio de dos hombres, ocurrido en Coalcomán, Michoacán 
Resultados de la “Operación Frontera Norte” en seis estados
Más información de la categoria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Entregado a la FGE, elemento de la Policía Auxiliar por maltrato animal: Bedolla
Desmiente Gobierno de Uriangato masacre en cantina; solo una mujer quedó herida a pesar de la metralla
Comentarios