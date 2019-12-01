Cae presunto ladrón de tiendas Oxxo, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:02:52

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- Elementos de la Policía Morelia, en coordinación con personal de la Guardia Civil, lograron la detención de un sujeto que es señalado de ser el responsable de robos a tiendas OXXO, quien contaba con una orden de aprehensión vigente, en la colonia Elías Pérez Ávalos.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron en la calle Ing. Lauro Gallardo, tras un reporte telefónico del encargado del área patrimonial de la cadena comercial. El reportante indicó haber identificado al sujeto relacionado con robos previos a establecimientos de la misma empresa.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron al masculino. Al ser interceptado mostró actitud evasiva e intentó darse a la fuga, por lo que fue controlado y asegurado con apoyo de agentes de Guardia Civil.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.