Cae presunto ladrón de tiendas Oxxo, en Morelia, Michoacán

Cae presunto ladrón de tiendas Oxxo, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:02:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- Elementos de la Policía Morelia, en coordinación con personal de la Guardia Civil, lograron la detención de un sujeto que es señalado de ser el responsable de robos a tiendas OXXO, quien contaba con una orden de aprehensión vigente, en la colonia Elías Pérez Ávalos.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron en la calle Ing. Lauro Gallardo, tras un reporte telefónico del encargado del área patrimonial de la cadena comercial. El reportante indicó haber identificado al sujeto relacionado con robos previos a establecimientos de la misma empresa.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron al masculino. Al ser interceptado mostró actitud evasiva e intentó darse a la fuga, por lo que fue controlado y asegurado con apoyo de agentes de Guardia Civil.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Agentes abaten a dos agresores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Motociclista herido en accidente en Morelia, Michoacán 
Se registra accidente de motocicleta en Zitácuaro, Michoacán; una mujer resultó lesionada
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
“No me voy a ir”: joven evita ser privada de la libertad en asalto de una pizzería del EdoMex
Madre buscadora encara a Fernández Noroña durante mitin en el EdoMex
Comentarios