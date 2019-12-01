Cae presunto homicida del periodista Armando Linares, a 3 años del crimen en Michoacán; su presunto cómplice fue absuelto en marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 17:22:03

Zitácuaro, Mich., a 7 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del estado de Michoacán cumplimentó este jueves una orden de aprehensión contra Magdiel “N”, señalado como presunto implicado en el homicidio del periodista Armando Linares López, ocurrido el 15 de marzo de 2022 en el municipio de Zitácuaro. Esta acción forma parte de una operación operativa reciente encabezada por la institución en la región.

El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Esta captura revive un caso que ha generado amplio debate en el ámbito judicial y político del estado. En marzo de 2025, el juez de control penal de Zitácuaro, Wilfrido Tapia López, emitió una polémica sentencia absolutoria en favor de Carlos Sánchez Mendoza, alias “El 02”, quien había sido detenido en 2023 como presunto autor material del crimen.

La decisión judicial se sustentó en la presunta falta de pruebas sólidas y en una deficiente integración del expediente por parte del Ministerio Público, a pesar de que existían videos que mostraban la supuesta participación de Sánchez Mendoza y Magdiel U., el ahora detenido.

El caso provocó duras críticas desde distintos frentes. El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, calificó la liberación de presuntos criminales por parte del Poder Judicial como actos de “desmedida irresponsabilidad”. También señaló que estos fallos socavan los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.