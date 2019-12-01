Cae presunto feminicida; hechos ocurridos en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- José Adrián “N”, alias El Cholo, quien es señalado de su probable responsabilidad en la

Comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de una mujer, ocurrido el pasado 11 de julio en la colonia Valladolid, en Morelia, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informo que con base en los datos de prueba obtenidos durante la investigación, ese día, el investigado estranguló a Virginia Karen S., con un cable al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Río Grande, privándola de la vida. Posteriormente, con el apoyo de otra persona, incendió su habitación y, al día siguiente, arrojó el cuerpo de la mujer a un pozo de agua localizado en el patio del inmueble.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la FGE llevó a cabo las diligencias periciales y de investigación correspondientes, logrando establecer la posible participación de José Adrián “N” en los hechos. Con base en las evidencias recabadas, el Juez de Control obsequió una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme a derecho.