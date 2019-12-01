Cae presunta extorsionadora de comerciantes en la GAM y el Edomex

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a una mujer identificada como Olivia Aidé ‘N’, señalada por presuntamente extorsionar a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero y el Estado de México.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pabló Vázquez, a través de sus redes sociales.

En su publicación, el funcionario púbico detalló que el arresto de la sospechosa se dio en el marció de la Estrategia de combate al delito de extorsión. Asimismo, comentó que la detenida es presuntamente integrante de una célula delincuencial conocida como “Los Rudos”, que opera en la zona alta de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero y las zonas cercanas del Edomex.

De acuerdo con el comunicado de la SSC de la CDMX, la orden de aprehensión contra la mujer de 43 años de edad, se cumplimentó por el delito de Extorsión Agravada Continuada en la alcaldía Iztapalapa.