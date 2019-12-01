Cae patrulla a barranco en Colima; hay 9 policías heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 14:17:55

Manzanillo, Colima, a 3 de septiembre de 2025.- Una patrulla la Policía Municipal de Manzanillo perdió el control y terminó volcada en un barranco, dejando el saldo de nueve elementos heridos.

De acuerdo a la información, los uniformados viajaban al Instituto de Formación Policial, en donde recibirían una capacitación, en un momento se encontraban circulando sobre la autopista Manzanillo-Colima, a la altura del kilometro 80, cerca a la comunidad de Los Asmoles, cuando ocurrió el accidente.

Al lugar llegaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes apoyaron para atender a los lesionados y los llevaron a varios hospitales.

También ayudaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal para resguardar la zona, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima, para comenzar con las indagatorias sobre las causas del accidente.