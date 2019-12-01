Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes

Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:30:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2025.- En un operativo conjunto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano detuvieron en Guadalajara a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, señalado como operador de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en su cuenta de X.

Durante la acción, las autoridades aseguraron armas de fuego, diversos paquetes con droga y varios vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones.

De acuerdo con información oficial, Nazario “N” sería uno de los principales responsables de coordinar actividades ilícitas en la región, incluyendo el cobro de cuotas a comerciantes y el trasiego de drogas.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios