Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:30:02

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2025.- En un operativo conjunto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército Mexicano detuvieron en Guadalajara a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, señalado como operador de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en su cuenta de X.

Durante la acción, las autoridades aseguraron armas de fuego, diversos paquetes con droga y varios vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones.

De acuerdo con información oficial, Nazario “N” sería uno de los principales responsables de coordinar actividades ilícitas en la región, incluyendo el cobro de cuotas a comerciantes y el trasiego de drogas.