Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM

Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:51:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- Durante la madrugada del 15 de octubre, un grupo de personas intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Ciudad Universitaria (C. U.)

Lo anterior lo dio a conocer la institución académica, que, en un comunicado aseguró que en principio trató de sostener un diálogo respetuoso con el grupo inconforme, el cual no desistió de su intención de tomar el control de la escuela.

Asimismo en la nota, las autoridades universitarias indicaron que, como parte del protocolo de seguridad, se solicitó a las personas presentes que se identificaran como miembros activos de la comunidad de la Facultad, requisito que se negaron a cumplir.

Por lo anterior, la UNAM indicó que decidió mantener el resguardo de las instalaciones para evitar su entrega a personas posiblemente ajenas a la comunidad.

Por  su parte, la directora Ana Carolina Sepúlveda reiteró su compromiso con la legalidad, el respeto, la seguridad y el diálogo permanente como vías para la solución de cualquier diferencia, en apego a los principios que distinguen a la Máxima Casa de Estudios.

Además, dijo que este 15 de octubre no se llevarán a cabo actividades académicas correspondientes a primero y segundo año de la Licenciatura en Médico Cirujano, ni se brindará atención en ventanillas en la Secretaría de Servicios Escolares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios