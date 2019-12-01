Autoridades confirman presencia de 60 cuerpos en costa de Hermosillo, Sonora

Autoridades confirman presencia de 60 cuerpos en costa de Hermosillo, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:21:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Hermosillo, Sonora, a 15 de octubre 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos en un predio ubicado en la carretera 26, kilómetro 20, rumbo a la Costa de Hermosillo.

Cabe mencionar que, el descubrimiento de las víctimas se llevó a cabo entre finales enero y principios de febrero del presente año y fue reportado en primera instancia por el colectivo Buscadoras por la Paz, que trabaja activamente en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

A través de un comunicado oficial, la FGJ explicó que tras la localización se logró avanzar significativamente en la identificación de las víctimas y en el proceso judicial contra los responsables.

Según las autoridades, hasta el momento cinco personas han sido detenidas y judicializadas por su presunta participación en estos homicidios.

Los señalados son: Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias “El Siete”, y Daniel Antonio “N”, quienes ya enfrentan cargos penales relacionados con estos crímenes.

Igualmente, la Fiscalía de Sonora informó que las investigaciones apuntan a que los homicidios están vinculados a ajustes de cuentas dentro del crimen organizado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Desconocidos intentan tomar Facultad de Medicina de la UNAM
Cae operador criminal en Guadalajara; FGR y Ejército detienen a tres personas en posesión de armas y estupefacientes
Más información de la categoria
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Conductores de DiDi reportan fallas de conexión generalizadas
Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos
Comentarios