Autoridades confirman presencia de 60 cuerpos en costa de Hermosillo, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:21:59

Hermosillo, Sonora, a 15 de octubre 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos en un predio ubicado en la carretera 26, kilómetro 20, rumbo a la Costa de Hermosillo.

Cabe mencionar que, el descubrimiento de las víctimas se llevó a cabo entre finales enero y principios de febrero del presente año y fue reportado en primera instancia por el colectivo Buscadoras por la Paz, que trabaja activamente en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

A través de un comunicado oficial, la FGJ explicó que tras la localización se logró avanzar significativamente en la identificación de las víctimas y en el proceso judicial contra los responsables.

Según las autoridades, hasta el momento cinco personas han sido detenidas y judicializadas por su presunta participación en estos homicidios.

Los señalados son: Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias “El Siete”, y Daniel Antonio “N”, quienes ya enfrentan cargos penales relacionados con estos crímenes.

Igualmente, la Fiscalía de Sonora informó que las investigaciones apuntan a que los homicidios están vinculados a ajustes de cuentas dentro del crimen organizado.