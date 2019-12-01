Cae ex secretario de Educación de Sonora, está acusado de peculado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 07:24:08
Hermosillo, Sonora, a 29 de agosto 2025.- Personal de Seguridad estatal logró la detención de José Víctor “N”, ex secretario de Educación del estado de Sonora entre 2015-2018, durante el sexenio de la entonces priista Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

De acuerdo con información oficial, el ex funcionario estatal, está acusado de peculado y fue detenido sobre la calle Privada de la Fuente, en el Fraccionamiento Las Plazas, en la ciudad de Hermosillo.

Además, se detalló que José Víctor “N” fue puesto bajo arresto a las 2:04 horas, en un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El sospechoso fue trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo (CERESO), en donde permanece preso.

Cabe señalar que el detenido se desempeñó como secretario de Educación en la administración estatal del 2015 al 2018, y previamente fue subsecretario de la misma dependencia.

