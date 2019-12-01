Cae en Guatemala “El Peque”, presunto cabecilla de Jalisco que operaba en la frontera sur

Cae en Guatemala “El Peque”, presunto cabecilla de Jalisco que operaba en la frontera sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:31:44
Huehuetenango, Guatemala, a 30 de septiembre de 2025.- En un operativo binacional de alto nivel, autoridades guatemaltecas capturaron y expulsaron a Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”, un ciudadano mexicano de 39 años señalado como presunto integrante del crimen organizado y buscado en México por homicidio calificado.

La detención se efectuó en la madrugada, en la aldea Camojá, municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de INTERPOL Guatemala ubicaron al fugitivo, quien permanecía de manera ilegal en el país.

De acuerdo con las investigaciones, Roblero López era requerido por la justicia mexicana en virtud de una orden de aprehensión emitida el 18 de enero de 2021. Tras su localización, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la frontera de La Mesilla, donde fue entregado a autoridades mexicanas.

La operación formó parte de un despliegue fronterizo especial ejecutado por la Quinta Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala, orientado a contrarrestar actividades del crimen organizado en la zona limítrofe con México. Fuentes oficiales señalan que “El Peque” habría tenido vínculos operativos con estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que utilizan rutas en Huehuetenango para el tráfico de drogas y armas.

Noventa Grados
